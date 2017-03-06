Тагильчанка может получить двухкомнатную квартиру отца в качестве уплаты долга по алиментам

После совершеннолетия тагильчанка Марина В. Подала на отца в суд заявление о взыскании задолженности по алиментам. Ее родители развелись, когда Марине было два года. Отец периодически алименты выплачивал, тем не менее, долг за это время составил 450 000 рублей.

С учетом неустойки, согласно Семейному кодексу РФ, задолженность в настоящее время возросла до 2,7 миллионов рублей. Представитель истца Екатерина Савина сумела добиться наложения ареста на двухкомнатную квартиру отца Марины, так как всю сумму мужчина сразу выплатить не сможет.

Данная квартира должника не является единственной, поэтому у 19-летней тагильчанки есть все шансы получить ее в качестве компенсации по алиментам. Приставам предстоит произвести оценку стоимости квартиры, а Росимущество сможет ее продать. Полученные от продажи средства будут направлены на счет взыскателя.