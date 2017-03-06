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Уральский педагогический университет закрывает Институт физкультуры из-за аварийного состояния здания в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский педагогический университет закрывает Институт физкультуры из-за аварийного состояния здания в Екатеринбурге

6 марта 2017, 10:05Общество
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