Уральский педагогический университет закрывает Институт физкультуры из-за аварийного состояния здания в Екатеринбурге

Еще с мая прошлого года четыре с половиной тысячи студентов лишены возможности заниматься физкультурой. Дело в том, что учебно-спортивный комплекс, располагающийся по адресу Космонавтов 26а, находится в аварийном состоянии.

Для занятий физической культурой арендовались помещения, однако в ноябре ректор института отказалась оплачивать аренду.

Сейчас сотрудники учебного заведения написали письмо в прокуратуру, так как находятся в безвыходной ситуации, денег на ремонт спортивного комплекса нет и помещений для занятий теперь тоже нет. В связи с закрытием института многие педагоги остаются без работы.

Будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании в деятельности вуза при подготовке специалистов-физкультурников. Кроме того, будет выясняться, почему администрация учебного заведения не предпринимала мер по ремонту спортивного зала. А также проверено, какие средства выделялись учебному заведению на проведение ремонтных работ, и на какие цели они расходовались прокомментировали ситуацию в прокуратуре Свердловской области.