Воры обокрали и повредили автомобиль олимпийского призера Никиты Лобинцева в Екатеринбурге (ФОТО)
6 марта 2017, 08:50Общество
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В Екатеринбурге злоумышленники проникли в автомобиль призера Олимпийских игр 2008 и 2012 годов пловца Никиты Лобинцева.
Сюжеты: Екатеринбург
Автоворы разбили заднее боковое стекло и украли куртку и рюкзак со снаряжением для плавания. Об этом спортсмен написал на странице в Instagram.
Никита добавил, что со многими украденными вещами он не расставался на протяжении 15 лет. Он пожелал своим недругам счастья, пишет Р-Спорт.
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Фото со страницы Никиты Лобинцева в Instagram
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