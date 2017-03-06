Все события: февраль/март в одном месте!
6 марта 2017, 15:05ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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Вышел в свет очередной выпуск информационного вестника Медицинского центра "Консул". Все новости февраля и анонсы акций и событий марта - в одном месте: - новые проекты; - марафон скидок...
Вышел в свет очередной выпуск информационного вестника Медицинского центра "Консул".
Все новости февраля и анонсы акций и событий марта - в одном месте:
- новые проекты;
- марафон скидок продолжается;
- как Нижний Тагил встречал Масленицу вместе с "Консулом";
- специальная цена на мезотерапиюволосистой части головы - 1 800 вместо 2 000 рублей;
- новое видео, приглашение на массаж, когда поздравить доктора и многое другое!
Приятного чтения!
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