38 тагильских волонтеров помогают в проведении Форума рабочей молодежи (ФОТО)
На Форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле работает 38 тагильских волонтеров, еще 10 ранее принимали участников мероприятия в Екатеринбурге.
В проведении VI Всероссийского форума рабочей молодежи активно участвуют тагильские волонтеры. Организатор движения «Волонтеры Нижнего Тагила» Светлана Геннадьевна Мусатова рассказала, как проходит работа волонтеров на форуме.
Здесь работает 38 волонтеров из Нижнего Тагила, еще 10 работало в Екатеринбурге при встрече участников, когда они приезжали. Мы работаем со 2 числа по 7 число. Основную часть мы не встречали, потому что они приезжали в Екатеринбург поделилась с редакцией TagilCity.ru Светлана Мусатова.
Тагильские волонтеры сопровождают участников форума, помогают организовывать образовательную программу и стараются обеспечить различные бытовые нужды участников.
Напомним, впечатлениями от организации форума поделился директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров: он высоко оценил степень подготовки форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле.
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