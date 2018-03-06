38 тагильских волонтеров помогают в проведении Форума рабочей молодежи (ФОТО)

Здесь работает 38 волонтеров из Нижнего Тагила, еще 10 работало в Екатеринбурге при встрече участников, когда они приезжали. Мы работаем со 2 числа по 7 число. Основную часть мы не встречали, потому что они приезжали в Екатеринбург поделилась с редакцией TagilCity.ru Светлана Мусатова.