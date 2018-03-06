Мать-одиночка из Екатеринбурга осталась без света из-за долга ТСЖ в 200 тыс. (ФОТО)

В 2008 году сын Ирины сломал позвоночник. Мать была вынуждена брать на работе постоянные отпуски за свой счет, чтобы ухаживать за ним. Отец мальчика ушел до его рождения. Затем Ирина начала брать кредиты, чтобы оплачивать лекарства и коммунальные платежи, но денег все равно не хватало, так начали копиться долги.

За 8–9 лет долг составил 200 тыс. рублей и коммунальщики подали на нее в суд. Ирина обратилась к юристу, для оплаты его услуг взяла кредит. Списать часть долга удалось. По последнему решению суда екатеринбурженка должна ТСЖ «Энергостроитель» 90 тыс. рублей.

Ирина начала платить по исполнительному листу с ноября, оплачивая все платежи за текущие месяцы. Однако, несмотря на решение суда, ей продолжали приходить квитанции с тем же долгом: в платежке значилась сумма то 200, то 180 тыс. рублей.

В начале февраля в ее квартире отключили электроэнергию. Ирина обратилась в прокуратуру и ожидает начала проверки.

Плиты в доме электрические и женщина была вынуждена купить газовую горелку, чтобы готовить еду, а ее 16-летний сын делает уроки с фонариком, сообщает Е.1.

Фото: Е.1