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Мать-одиночка из Екатеринбурга осталась без света из-за долга ТСЖ в 200 тыс. (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мать-одиночка из Екатеринбурга осталась без света из-за долга ТСЖ в 200 тыс. (ФОТО)

6 марта, 11:35Общество
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