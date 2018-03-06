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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил готовится к прилету Владимира Путина на вертолете (ФОТО)

6 марта 2018, 13:27Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,проверка,Путин,форум,президент
В Нижнем Тагиле усилена работа всех служб перед визитом президента РФ. Ожидается, что сразу после прилета в Екатеринбург Владимир Путин отправится в Нижний Тагил на вертолете.

Напомним, в Нижнем Тагиле 6 марта ожидается визит Владимира Путина, который посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи. Сейчас город готовится к приезду президента РФ.

 

В Нижнем Тагиле усилена работа полиции, на дорогах дежурят наряды ГИБДД, коммунальные службы очищают улицы от последствий сильного снегопада. 

Ожидается, что сразу после прилета в аэропорт Екатеринбурга Владимир Путин вылетит в город проведения форума на вертолете. 

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