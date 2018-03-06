Оформление паспортов в день выборов будет проходить по особому графику

Так, с 8 по 11 марта приём документов на паспорт гражданина РФ, а также для постановки на регистрационный учёт будет осуществляться с 9 утра до 6 вечера.

17 и 18 марта все вопросы, связанные с документами и регистрационным учётом, выдачей документов, необходимых для участия в голосовании, будут решаться в период с 8 утра до 8 вечера.

Кроме того, согласно информации от пресс-службы областной полиции, предусмотрена выдача временных удостоверений личности в случае, если гражданин не может получить паспорт по техническим причинам.