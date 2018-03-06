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Новости Нижнего Тагила

Оформление паспортов в день выборов будет проходить по особому графику

6 марта 2018, 07:30Добавить новость
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В день выборов и незадолго до него в Нижнем Тагиле изменится график работы подразделений по вопросам миграции.

Так, с 8 по 11 марта приём документов на паспорт гражданина РФ, а также для постановки на регистрационный учёт будет осуществляться с 9 утра до 6 вечера.

17 и 18 марта все вопросы, связанные с документами и регистрационным учётом, выдачей документов, необходимых для участия в голосовании, будут решаться в период с 8 утра до 8 вечера.

Кроме того, согласно информации от пресс-службы областной полиции, предусмотрена выдача временных удостоверений личности в случае, если гражданин не может получить паспорт по техническим причинам.

 
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