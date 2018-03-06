Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 90 тыс. за свое падение на скользком тротуаре

Пенсионерка упала у дома по улице Уральской, 70/2 в ноябре 2016 года из-за наледи на тротуаре. Екатеринбурженка получила многочисленные травмы и месяц провела в больнице.

После женщина обратилась в суд с исковым заявлением к администрации Кировского района, а также к предпринимателю Алексею Ведерникову. С ним был заключен контракт на оказание услуг по содержанию дорог и тротуаров.

Суд встал на сторону пенсионерки и обязал предпринимателя выплатить ей 89,6 тыс. рублей. Ведерников подал апелляцию, но она была отклонена судом, сообщает Znak.