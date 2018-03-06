Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 90 тыс. за свое падение на скользком тротуаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 90 тыс. за свое падение на скользком тротуаре

6 марта, 21:25Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»