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Новости Нижнего Тагила

Путин: «Узким специалистам на заводах РФ недостает знаний в цифровизации» (ВИДЕО)

6 марта 2018, 21:45Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,Россия,форум,Рабочая молодежь,специалисты,квалификация
На молодежном форуме в Нижнем Тагиле президент РФ пояснил, что рабочим недостаточно владеть узкой специализацией. По его мнению, конкурентные преимущества получает тот, кто умеет работать «на стыке знаний и навыков».

В своей беседе с рабочей молодежью в Нижнем Тагиле Владимир Путин отметил, что из-за внедрения современных технологий на предприятиях рабочим с узкой квалификацией приходится сталкиваться с неизвестными для них задачами.

Очень важно быть и чувствовать себя специалистом в чем-то, но сегодня этого недостаточно. Конкурентные преимущества сегодня получает тот, кто умеет работать на стыке знаний и навыков. И важно, чтобы человек понимал, что делает, -- подчеркнул глава государства.


В ходе встречи президент обратил внимание на сложность современного оборудования на предприятиях. По мнению президента, если человек понимает программирование, ему будет легче работать с современными станками. Поэтому молодежи необходимо осваивать новые технологии. Рабочий, по мнению президента, должен уметь многое, в том числе обладать знаниями в цифровизации, искусственном интеллекте, робототехнике. 

 

Важно владеть разными знаниями, и это позволяет создать более гибкий рынок труда, и человек может легко для развития производства вписаться в другой рабочий процесс. Работа в области смежных знаний очень важна. A также всегда востребовано умение работать в команде, -- заметил Владимир Владимирович.


Напомним, ранее президент заявил, что с подготовки кадров начинается преобразование России.

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