Путин не против принятия закона о наставничестве
Президент России Владимир Путин во время визита в Нижний Тагил положительно отозвался о наставничестве, которое могут возродить в России в ближайшие годы.
Во время общения президента России Владимира Путина с участниками VI Всероссийского форума рабочей молодежи, который в эти дни проходит в Нижнем Тагиле, главе государства задали вопрос о наставничестве.
Мы обсуждали принятие федерального закона о наставничестве, который будет регламентировать полностью процесс работы этого движения в стране. Ваше мнение по этому вопросу? И кто был вашим наставником в карьерном процессе? Что должно мотивировать наставников для развития этого движения в стране? -- спросила президента участница Форума Гульнара Хамиева из Башкортостана.
Президент назвал своих наставников порядочными и мудрыми людьми, которым лидер страны благодарен. Что касается движения, то ему нужна поддержка со стороны государства.
Это хорошее движение, из рук в руки, от сердца к сердцу. Закон о наставничестве мы обязательно проработаем. Движение поддержим обязательно отметил Путин.
Отметим, что на форуме президент также назвал недостатки узких специалистов.
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