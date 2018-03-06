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Путин: «Узким специалистам на заводах РФ недостает знаний в цифровизации» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин: «Узким специалистам на заводах РФ недостает знаний в цифровизации» (ВИДЕО)

6 марта, 21:45Общество
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