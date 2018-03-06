Путин: «Узким специалистам на заводах РФ недостает знаний в цифровизации» (ВИДЕО)

В своей беседе с рабочей молодежью в Нижнем Тагиле Владимир Путин отметил, что из-за внедрения современных технологий на предприятиях рабочим с узкой квалификацией приходится сталкиваться с неизвестными для них задачами.

Очень важно быть и чувствовать себя специалистом в чем-то, но сегодня этого недостаточно. Конкурентные преимущества сегодня получает тот, кто умеет работать на стыке знаний и навыков. И важно, чтобы человек понимал, что делает подчеркнул глава государства.

В ходе встречи президент обратил внимание на сложность современного оборудования на предприятиях. По мнению президента, если человек понимает программирование, ему будет легче работать с современными станками. Поэтому молодежи необходимо осваивать новые технологии. Рабочий, по мнению президента, должен уметь многое, в том числе обладать знаниями в цифровизации, искусственном интеллекте, робототехнике.

Важно владеть разными знаниями, и это позволяет создать более гибкий рынок труда, и человек может легко для развития производства вписаться в другой рабочий процесс. Работа в области смежных знаний очень важна. A также всегда востребовано умение работать в команде заметил Владимир Владимирович.