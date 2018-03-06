Сотрудники УВЗ встретятся в Владимиром Путиным на форуме в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта, 16:20ОбществоАлександра Логинова
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6 марта в Нижнем Тагиле на Форуме рабочей молодежи Владимир Путин пообщается с рабочими Уралвагонзавода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Два десятка сотрудников УВЗ готовятся ко встрече с президентом России на территории предприятия. Приезд главы государства ожидается в районе 17 часов дня.
Рабочие предприятия подготовили обращение или какие-то вопросы Владимиру Путину. Но что именно будут обсуждать люди труда и глава государства - пока не озвучивается.
На месте главу государства также ожидает генеральный директор корпорации Александр Потапов.
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© Александра Логинова, TagilCity.ru
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