Сотрудники УВЗ встретятся в Владимиром Путиным на форуме в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Два десятка сотрудников УВЗ готовятся ко встрече с президентом России на территории предприятия. Приезд главы государства ожидается в районе 17 часов дня.

Рабочие предприятия подготовили обращение или какие-то вопросы Владимиру Путину. Но что именно будут обсуждать люди труда и глава государства - пока не озвучивается.