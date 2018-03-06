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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники УВЗ встретятся в Владимиром Путиным на форуме в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

6 марта 2018, 16:20Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,УВЗ,форму рабочей молодежи,Александр Потапов,рабочие
6 марта в Нижнем Тагиле на Форуме рабочей молодежи Владимир Путин пообщается с рабочими Уралвагонзавода.
 Два десятка сотрудников УВЗ готовятся ко встрече с президентом России на территории предприятия. Приезд главы государства ожидается в районе 17 часов дня. 

Рабочие предприятия подготовили обращение или какие-то вопросы Владимиру Путину. Но что именно будут обсуждать люди труда и глава государства - пока не озвучивается.

На месте главу государства также ожидает генеральный директор корпорации Александр Потапов.

Нижний Тагил,Путин,УВЗ,форму рабочей молодежи,Александр Потапов,рабочиеНижний Тагил,Путин,УВЗ,форму рабочей молодежи,Александр Потапов,рабочие


© Александра Логинова, TagilCity.ru
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