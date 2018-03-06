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Новости Нижнего Тагила

Мать-одиночка из Екатеринбурга осталась без света из-за долга ТСЖ в 200 тыс. (ФОТО)

6 марта 2018, 11:35Добавить новость
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ТСЖ отключило электричество матери-одиночке из-за долга в 200 тысяч рублей. Жительница Екатеринбурга Ирина задолжала за свет 200 тыс. рублей за 8 лет. Представители ТСЖ обратились в суд и требуют оплатить долги. 

В 2008 году сын Ирины сломал позвоночник. Мать была вынуждена брать на работе постоянные отпуски за свой счет, чтобы ухаживать за ним. Отец мальчика ушел до его рождения. Затем Ирина начала брать кредиты, чтобы оплачивать лекарства и коммунальные платежи, но денег все равно не хватало, так начали копиться долги.

За 8–9 лет долг составил 200 тыс. рублей и коммунальщики подали на нее в суд. Ирина обратилась к юристу, для оплаты его услуг взяла кредит. Списать часть долга удалось. По последнему решению суда екатеринбурженка должна ТСЖ «Энергостроитель» 90 тыс. рублей.

Ирина начала платить по исполнительному листу с ноября, оплачивая все платежи за текущие месяцы. Однако, несмотря на решение суда, ей продолжали приходить квитанции с тем же долгом: в платежке значилась сумма то 200, то 180 тыс. рублей.

В начале февраля в ее квартире отключили электроэнергию. Ирина обратилась в прокуратуру и ожидает начала проверки.

Плиты в доме электрические и женщина была вынуждена купить газовую горелку, чтобы готовить еду, а ее 16-летний сын делает уроки с фонариком, сообщает Е.1.

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Фото: Е.1
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