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Владимир Путин: «Нужно сокращать число платных ВУЗов по штамповке «корочек» в России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин: «Нужно сокращать число платных ВУЗов по штамповке «корочек» в России»

6 марта, 19:00Общество
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