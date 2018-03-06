Владимир Путин: «Нужно сокращать число платных ВУЗов по штамповке «корочек» в России»

В ходе форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле Владимир Путин обратил внимание на уровень подготовки в ВУЗах. Он пояснил, что в России появилось много платных ВУЗов, которые просто «штампуют корочки».

Проблема в том, что, начиная с 1991 года, в нашей стране в 2 раза выросло количество учебных заведений и филиалов с оказанием платных услуг. Но качество подготовки оставляет желать лучшего, многие превратились в рога и «рога и копыта», и специалисты, покупающие в них диплом, никому не нужны заметил Владимир Владимирович.

Президент пояснил, что студента, который приходит на работу после обучения в таком ВУЗе, нужно переучивать. При этом большой процент людей, которые работают не по специальности, поэтому в РФ началось сокращение числа ВУЗов и их филиалов.

У нас два пути – либо закрывать, либо улучшать. Если у вас есть необходимость подготовки кадров, это надо проработать с ВУЗом, a я со своей стороны проработаю вопрос с министром образования отметил Владимир Путин.