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Новости Нижнего Тагила

Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 оценит МБВ

6 марта 2018, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,ЭКСПО-2025,МБВ,комиссия,презентация,проверка,международное бюро выставок
Екатеринбург станет вторым городом, который посетит Международное бюро выставок. МБВ приедет в города, претендующие на проведение выставки ЭКСПО-2025.

6 марта члены бюро посетят Осаку (Япония). 2–4 апреля инспекция приедет в Россию.

Все принимающие страны должны подготовить презентации с подробностями своих проектов для ЭКСПО. МБВ должно оценить привлекательность заявленных тем для выставки и возможности использования площадки после ее завершения, а также познакомиться с планом финансового обеспечения выставки.

Результаты будут оглашены в мае. Решение о стране, в которой пройдет ЭКСПО, будет принято на генассамблее МБВ в ноябре 2018 года, сообщает интернет-газета Znak.

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