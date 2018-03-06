Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 оценит МБВ
6 марта, 12:05Общество
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Екатеринбург станет вторым городом, который посетит Международное бюро выставок. МБВ приедет в города, претендующие на проведение выставки ЭКСПО-2025.
Сюжеты: Екатеринбург
6 марта члены бюро посетят Осаку (Япония). 2–4 апреля инспекция приедет в Россию.
Все принимающие страны должны подготовить презентации с подробностями своих проектов для ЭКСПО. МБВ должно оценить привлекательность заявленных тем для выставки и возможности использования площадки после ее завершения, а также познакомиться с планом финансового обеспечения выставки.
Результаты будут оглашены в мае. Решение о стране, в которой пройдет ЭКСПО, будет принято на генассамблее МБВ в ноябре 2018 года, сообщает интернет-газета Znak.
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