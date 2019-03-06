0,44% средств тратится на развитие культуры в России

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил выделить средства из фонда президентских грантов на развитие культуры в регионах.

В 2019 году расходы на культуру снизятся на 7,21% по сравнению с 2018 годом. Самое большое снижение расходов на культуру в России произойдет в Приморском крае, оно составит 53,44%.

Среди появившихся нацпроектов, которые должны к 2024 году вывести Россию в число мировых лидеров включен и проект «Культура». Однако эксперты ставят под сомнение действенность проекта, поскольку на него выделено по 18,9 млрд рублей в год, на шесть лет действия проекта – это 113,5 млрд рублей. В общем разрезе бюджета – это 0,44% всех средств.

Однако в правительстве больше обеспокоены тем, что нашей культуре не хватает технического оснащения и инфраструктуры. На эти цели потратят 80% всех выделенных средств, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Бюджет нацпроекта «Культура» составляет расходы на культурную среду – 84 млрд рублей, на творческих людей – 22,6 млрд рублей, 6,8 млрд рублей пойдут на цифровую культуру.

Если посмотреть сколько тратят на культуру в регионах России, то разница между самыми щедрыми и самыми скупыми регионами огромна. Свердловская область находится на 68 месте. Расходы на культуру в 2,020 млрд рублей. В 2019 году расходы в этой сфере планируют уменьшить еще на 2,40%.

Как сообщает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Драпеко, эта сумма складывается из средств, выделенных из бюджета субъекта РФ и из денег, выделанных федеральным правительством.