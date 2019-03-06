Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
1 689 дополнительных мест для первоклассников были открыты в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
39723899313 031292a894 z

1 689 дополнительных мест для первоклассников были открыты в Екатеринбурге

Сегодня, 09:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства