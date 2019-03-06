1 689 дополнительных мест для первоклассников были открыты в Екатеринбурге

Департамент образования открыл 20 184 места в рамках кампании по зачислению будущих учеников на 2019-2020 учебный год. Прием первоклассников вели 155 школ Екатеринбурга.

В 28 образовательных учреждениях столицы Урала количество поступивших заявлений превысило число открытых мест. Многие граждане обратились в Департамент образования с целью восстановить свои права на зачисление по времени подачи заявлений в электронном виде, так как не все заявления соответствовали времени регистрации на портале.

Мы провели согласование не только с нашими службами, но и с прокуратурой города Екатеринбурга. 10 февраля Департамент образования восстановил очередность подачи заявлений гражданами по времени формирования заявлений в электронном виде, рассказала начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева.

На 18 февраля в 75 школах было открыто 1 689 дополнительных мест.