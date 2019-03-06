40 заявлений поступило в полицию Екатеринбурга от пострадавших от «РоссТура»

В настоящий момент от деятельности центра раннего бронирования «РоссТур» пострадали уже 40 жителей Екатеринбурга, которые бронировали путевки в период с октября по ноябрь 2018 года. По всем обращениям организована доследственная проверка, полиция устанавливает других пострадавших от деятельности компании, пишет Е1 .

Напомним, что «РоссТур» в октябре 2018 года сообщил о прекращении своей деятельности, путевки, которые были приобретены в последние месяцы работы компании, оказались недействительны. Помимо физических лиц, с заявлениями в полицию обратились также юридические лица, в частности туристические агентства, сотрудничавшие с «РоссТур».