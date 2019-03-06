Более 100 тысяч свердловских пенсионеров получат надбавки к пенсии в 450 рублей
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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7 марта пройдет внеочередное заседание Заксобрания Свердловской области, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о перерасчете пенсий.
Депутаты дадут заключение по законопроекту об индексации социальных доплат к пенсиям ниже прожиточного минимума, предложенному Госдумой после обращения к Федеральному Собранию президента России.
Сейчас индексация пенсий проходит без учета прожиточного минимума пенсионера, и индексации уменьшают размер соцдоплаты до прожиточного минимума. Таким образом, даже после индексации размер пенсии может не изменяться.
Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Вячеслав Вегнер, после перерасчета пенсии увеличатся на 450 рублей. Перерасчет сделают для 101 тысячи свердловских пенсионеров.
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