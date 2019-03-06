Более 100 тысяч свердловских пенсионеров получат надбавки к пенсии в 450 рублей

Депутаты дадут заключение по законопроекту об индексации социальных доплат к пенсиям ниже прожиточного минимума, предложенному Госдумой после обращения к Федеральному Собранию президента России.

Сейчас индексация пенсий проходит без учета прожиточного минимума пенсионера, и индексации уменьшают размер соцдоплаты до прожиточного минимума. Таким образом, даже после индексации размер пенсии может не изменяться.