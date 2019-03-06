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Директор департамента госжилстройнадзора: «УК не обязаны вывозить снег»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор департамента госжилстройнадзора: «УК не обязаны вывозить снег»

Сегодня, 17:22ОбществоФото: TagilCity.ru
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