Директор департамента госжилстройнадзора: «УК не обязаны вывозить снег»
Сегодня, 17:22ОбществоФото: TagilCity.ru
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Глава департамента госжилстройнадзора Свердловской области сообщил, что управляющие компании не обязаны вывозить снег из дворов.
Алексей Рассолов пояснил, что обязанности по вывозу мусора с территорий двора управляющими компаниями законодательно не закреплены. Но при этом управляющие компании должны чистить тротуары и пешеходные дорожки, пишет «Тагильский рабочий».
По мнению Рассолова, жилищные организации могут складировать снег на газоны:
Здесь сплошная казуистика. Законодательство обязывает управляющие компании чистить пешеходные дорожки и проезды, но вывозить снег не обязывает. Так что УК могут складировать его на газонах.
Между тем, жители разных районов Нижнего Тагила сообщают о снежных валах во дворах и на детских площадках.
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