Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале

Съёмки сериала проходили в Торонто, где живёт и учится Екатерина Киселёва. На роль девушка попала, как студентка колледжа, в который съёмочная бригада пришла набирать молодёжь для фактуры.

Они снимали студенческую тусовку — в реквизите алкоголь, пицца, закуски. Они сначала собираются на вечеринку, а потом тусят. Одну из сцен она сорвала. По сюжету они с молодым человеком поднимаются на гору, а гора была скользкая, и вот она поднимается и падает с криками. Главные герои отвлеклись на неё, сцену пришлось переснимать,рассказал Константин Киселёв.

Войдёт ли фрагмент с дочерью в итоговую версию сериала, и сколько по длительности он будет, занимать депутат не знает, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.