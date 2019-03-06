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Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дочь екатеринбургского депутата снялась в американском сериале

Сегодня, 07:30ОбществоФото: Facebook-страница Константина Киселёва / facebook.com/KonstantKiselev/
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