Екатеринбурженка предложила переименовать остановку «Академика Тимофеева-Ресовского»
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбурженка обратилась к администрации уральской столицы для того, чтобы доказать, что название остановки «Академика Тимофеева-Ресовского» не соответствует историческим фактам.
Сюжеты: Екатеринбург
Нина Садыкова написала в своем обращении к властям, что в 1940 году Тимофеева-Ресовского избрали членом Германской Академии «Леопольдина», академиком в России он не был.
Но членство в иностранной академии (тем более полученное в нацистской Германии) не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика. Эта ошибка тем более досадна, что Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии, написала в соцсети женщина.
Мэрия Екатеринбурга ответила на обращение Садыковой. В нем говорится, что комиссия по топонимике решила оставить без изменений прежнее название остановки.
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