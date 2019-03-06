Екатеринбурженка предложила переименовать остановку «Академика Тимофеева-Ресовского»

Нина Садыкова написала в своем обращении к властям, что в 1940 году Тимофеева-Ресовского избрали членом Германской Академии «Леопольдина», академиком в России он не был.

Но членство в иностранной академии (тем более полученное в нацистской Германии) не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика. Эта ошибка тем более досадна, что Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии, написала в соцсети женщина.