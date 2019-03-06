Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой им модели из Нижнего Тагила

Наследство убитой модели делили на протяжении полугода мама тагильчанки и ее муж. В результате суд постановил взыскать с матери 285 тысяч рублей за долю в автомобиле, принадлежащем Юлии.

Осужденный за убийство жены претендовал на долю в двух автомобилей Audi. Также Лошагин через суд требовал, чтобы теща приняла участие в погашении кредита в размере 2,5 млн рублей. Кредит осужденный брал, когда его жена была жива.

Адвокат Лошагина сообщил, что они пока не решили, будут ли подавать апелляцию.

По словам адвоката матери убитой девушки, Лошагин должен теще 2,3 млн, и у него имеется также долг по алиментам в 2,5 млн рублей, сообщает URA.RU.