Главбух тавдинского психоневрологического интерната два года обсчитывала пациентов

С жалобой в прокуратуру обратился один из пациентов ГАУ СОН Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат». В ходе проверки выяснилось, что в течение двух лет с граждан, которым предоставлялись соцуслуги в стационаре, взималась с превышением в 75% среднедушевого дохода недееспособных граждан.

По причине неверного исчисления среднедушевого дохода недееспособных граждан 31 человек заплатил больше, чем было указано в договорах.

После проверки учреждения был произведен перерасчет оплаты, и недееспособным гражданам вернули более 457 тысяч рублей.