Главбух тавдинского психоневрологического интерната два года обсчитывала пациентов
В Тавде проживающим в психоневрологическом интернате вернули 475 тысяч рублей. С недееспособных граждан взимали завышенную плату за пребывание в учреждении.
С жалобой в прокуратуру обратился один из пациентов ГАУ СОН Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат». В ходе проверки выяснилось, что в течение двух лет с граждан, которым предоставлялись соцуслуги в стационаре, взималась с превышением в 75% среднедушевого дохода недееспособных граждан.
По причине неверного исчисления среднедушевого дохода недееспособных граждан 31 человек заплатил больше, чем было указано в договорах.
После проверки учреждения был произведен перерасчет оплаты, и недееспособным гражданам вернули более 457 тысяч рублей.
Главбух, главный специалист по соцработе и начальник отдела опеки и попечительства, профилактики социального сиротства привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.