Ольга Глацких организует международные спортивные сборы в Испании

Экс-глава Департамента молодежной политики Свердловской области находится в Испании, где планирует организовать спортивный лагерь для детей. В рамках проекта «Ты сможешь сам» в Испании пройдут сборы для юных спортсменов. Ранее Ольгой Глацких был организован турнир по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле.

По итогам соревнований в Нижнем Тагиле планирую провести летом международные спортивные сборы в Испании, в которых примут участие гимнастки со всей России! Сейчас занимаюсь организацией тренировок, проживания и питания спортсменов,написала Ольга на своей странице в соцсети.

Помимо этого, Глацких анонсировала создание фонда, деятельность которого будет направлена на помощь юным спортсменам из малообеспеченных семей.

Он должен стать «социальным лифтом» в спорте, но не для избранных, а для всех,сообщила Ольга.