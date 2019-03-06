Пожизненный срок грозит жителю Екатеринбурга за изготовление синтетических наркотиков

Житель Екатеринбурга занимался производством наркотических веществ в снимаемой им квартире на улице Щорса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 грамм метилэфедрона.

При задержании мужчина заявил, что находится в гостях. Он утверждал, что хозяин квартиры попросил его смешать в колбах какие-то компоненты. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования и привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков.