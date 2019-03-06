Пожизненный срок грозит жителю Екатеринбурга за изготовление синтетических наркотиков
Сегодня, 13:11ОбществоФото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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33-летний житель Екатеринбурга обвиняется в организации лаборатории по производству синтетического наркотика. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга занимался производством наркотических веществ в снимаемой им квартире на улице Щорса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 грамм метилэфедрона.
При задержании мужчина заявил, что находится в гостях. Он утверждал, что хозяин квартиры попросил его смешать в колбах какие-то компоненты. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования и привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков.
Ранее подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и был направлен на принудительное лечение.
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Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Екатеринбуржцу грозит пожизненный срок, информирует УМВД по Екатеринбургу.
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