Сбербанк рассказал о льготном кредитовании в сельском хозяйстве

Ситнов акцентировал внимание на том, что в настоящее время значительная часть инвестиционных проектов в сельском хозяйстве или пищевой промышленности проходит через программу льготного кредитования. Банк, применяя инструменты льготной господдержки, банк нарастил свою долю в программе более чем до 34%. В целом объем льготных кредитных соглашений в портфеле Сбербанка — около 418 млрд руб, сообщает Newsnn.ru.

Льготное кредитование малых форм сельхозпредприятий в прошлом году было удвоено до двадцати миллиардов рублей. Кроме того, стартовал специальный кредит «Доверие АПК для малых фермерских хозяйств». Банк сформировал 22 полноценные клиентско-продуктовые команды АПК и 108 универсальных команд, в которых преимущественной отраслью выступает агропромышленный комплекс.