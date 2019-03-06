Сбербанк рассказал о льготном кредитовании в сельском хозяйстве
В общем кредитном портфеле ПАО Сбербанк РФ доля сельского хозяйства и пищевой промышленности, по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 7,6%, или 1128 млрд руб. Так, в прошлом году темп роста кредитования представленных отраслей составил +18%, заявил старший вице-президента Сбербанка Владимир Ситнов.
Ситнов акцентировал внимание на том, что в настоящее время значительная часть инвестиционных проектов в сельском хозяйстве или пищевой промышленности проходит через программу льготного кредитования. Банк, применяя инструменты льготной господдержки, банк нарастил свою долю в программе более чем до 34%. В целом объем льготных кредитных соглашений в портфеле Сбербанка — около 418 млрд руб, сообщает Newsnn.ru.
Льготное кредитование малых форм сельхозпредприятий в прошлом году было удвоено до двадцати миллиардов рублей. Кроме того, стартовал специальный кредит «Доверие АПК для малых фермерских хозяйств». Банк сформировал 22 полноценные клиентско-продуктовые команды АПК и 108 универсальных команд, в которых преимущественной отраслью выступает агропромышленный комплекс.
Отмечается, что свыше 129 млрд руб. в 2018 году инвестировано Сбербанком РФ на в сезонные полевые работы. Таким образом, банк либерализовал условия проектного и инвестиционного льготного кредитования для сельхозпроизводителей и пищевой промышленности.