Сбербанк трансформирует работу с отраслевыми клиентами

Новый подход тестируется банком в таких отраслях, как жилищное строительство, сельское хозяйство, энергетика и нефтегазовая промышленности. Об этом рассказал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Тестирование нового подхода банк начал с четырех отраслей, но всего таких базовых отраслей 12. Ситнов сообщил, что благодаря новому подходу Сбербанк планирует не только усовершенствовать свою отраслевую стратегию, но и поднять актуальные проблемы, которые имеют место в этих отраслях. Об этом 6 марта рассказало издание newsnn.ru.

Для строительной сферы Сбербанк хочет выработать решение, которое позволит снизить до минимума расходы на управление специальных и эскроу-счетов, а кредитное плечо увеличить до максимума. Сегодня банк работает с 500 застройщиками, большая часть которых - это средние и крупные организации. Ситнов сообщил, что экспертиза в промо покажет, какие меры планирует Сбербанк реализовать в той или иной отрасли.

Топ-менеджер Сбербанка рассказал об активном сотрудничестве компании с застройщиками жилья и о том, что кредитный продукт в этой сфере остается базовым. 55% людей, которые покупают жилье в домах застройщиков, кредитующихся в Сбербанке, берут ипотеку там же. В то же время, у других застройщиков этот показатель достигает 45%, рассказал Ситнов.