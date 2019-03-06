В информационном агентстве TagilCity.ru сменился главный редактор

TagilCity.ru является самым посещаемым СМИ Нижнего Тагила, притом основная часть нашего трафика – региональная, мы не накручиваем просмотры переписыванием федеральной ленты. После присоединения к холдингу 1MediaInvest перед редакцией была поставлена задача ухода от формата городского портала с классифайдами в сторону общественно-политического издания. Мною будет продолжена работа по перезагрузке TagilCity.ru, но, разумеется, мы и дальше будем первыми сообщать нашим читателям срочные новости и рассказывать интересные истории, говорит Марк Грачиков.

По словам генерального директора холдинга 1MediaInvest Федора Щербакова, TagilCity.ru остается одним из самых эффективных активов компании и руководство заинтересовано в его дальнейшем развитии.

Как федеральный холдинг мы имеем возможность нанимать в наши редакции лучших местных специалистов. Кроме того, мы постоянно увеличиваем размер инвестиций в качество нашего контента, и будем оказывать тагильской редакции всестороннюю поддержкуотметил Федор Щербаков.