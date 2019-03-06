Житель Каменска-Уральского выплатил 11 тыс. руб. долга после ареста iPhone 6

Нарушитель получил 15 штрафов ГИБДД, однако уклонялся от выплаты задолженности. Судебные приставы не смогли застать мужчину дома. В ходе рейда с сотрудниками ОГИБДД повестка была вручена матери должника.

Когда нарушитель явился на прием к судебному представителю, был составлен акт описи и ареста имущества в виде сотового телефона iPhone 6. Мужчина незамедлительно погасил задолженность в полном объеме, информирует Управление ФССП по Свердловской области.