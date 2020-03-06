«Альянс врачей» создаст в России «Альянс пациентов»

Об этом 6 февраля в Кургане заявила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, это позволит эффективнее выявлять и решать проблемы в медицинской сфере.

Васильева заявила, что на данный момент в России работает 40 региональных отделений профсоюза и с каждым месяцем их количество растет.