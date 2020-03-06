«Альянс врачей» создаст в России «Альянс пациентов»

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«Альянс врачей» планирует в ближайшее время создать в России «Альянс пациентов», сообщает Znak.
Об этом 6 февраля в Кургане заявила глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. По ее словам, это позволит эффективнее выявлять и решать проблемы в медицинской сфере.
Васильева заявила, что на данный момент в России работает 40 региональных отделений профсоюза и с каждым месяцем их количество растет.
Также она рассказала, что «Альянс врачей» внесет законопроект о реформировании системы здравоохранения. Главное его требование — убрать платные услуги в больницах, а также консолидировать систему обязательного медицинского страхования. Инициативу планируется внести в мае 2020 года сразу после всероссийского създа организации.
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