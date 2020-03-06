Ситуация с Кислициным получила развитие после того, как на этой неделе IB Group раскрыла сеть, занимающуюся публикацией фейк-новостей о том, что коронавирус на территории России получает угрожающие масштабы. Как сообщают “Новые известия”, информацию об этой противоправной деятельности эксперты довели до правоохранительных органов.

Как известно, распространение панических настроений в первую очередь выгодно крупнейшим мировым фармацевтическим компаниям, которые планируют сделать большие деньги на вакцине от коронавируса. Что касается самого информационного выброса, то о нем предупреждал и российский лидер Владимир Путин.

Через пару дней после этого в США Кислицин оказался на допросе, который касается событий, имевших место в 2012 году.

Примечательно, что плохо аргументированное обвинение в адрес Кислицина американские власти развернули на фоне клинических испытаний препарата против коронавируса, которые организовала компания Moderna Therapeutics.

Дело в том, что такие компании не устраивает деятельность организаций вроде IB Group, работу которой сейчас пытаются парализовать.

Примечательно, что в 2013 году американский минюст уже удостоверился в том, что Кислицин не совершал противозаконных действий.