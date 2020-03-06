НВК "Ниагара" отмечена наградой "Лучший Продукт" международной выставки "Продэкспо"

Среди них абсолютным лидером в категории бутилированной воды стала торговая марка Niagara Premium, третий раз подряд получившая почетную золотую медаль «Лучший продукт».

Cекрет такого успеха кроется в уникальном источнике, который компания искала около 3-х лет. Источник находится в экологически чистой зоне недалеко от поселка Касарги, Челябинской области. Вода добывается на глубине 70 метров. На заводе используется новейшее оборудование, которое позволяет сохранять природные свойства воды, а собственная сертифицированная лаборатория позволяет быть уверенными в её неизменном составе.

Это заслуженная награда, ведь в производстве воды Niagara Premium мы уделяем большое внимание каждому этапу создания продукта. Перед тем, как вода попадет к нашему покупателю, она проходит 8 контрольных проверок: первый срез делаем, когда вода поднимается из скважины, чтобы проконтролировать ее исходное качество, а последняя проверка проводится методом случайной выборки: из партии отбираем несколько бутылей и осуществляем полную проверку, говорит директор завода по производству воды компании «Ниагара» Евгений Труфакин.

Помимо воды высшей категории качества торговой марки Niagara Premium, в этом году золото также взяли артезианская вода «Ниагара», новинка «Морс клюквенный», а напиток «Таёжный дар. Всё в сборе» на растительном сырье получил серебряную медаль.