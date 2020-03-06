Судья Елена Хахалева попросила Путина защитить ее от информационной травли

Судья подчеркнула, что у каждого на этот вопрос может быть свое мнение, но проблема реальна и она есть. Несмотря на то что вопрос защиты судей поднимался уже давно и не раз, власти до сих пор не смогли создать действенного механизма защиты, который бы устроил и судей, и властей, и общественность, сообщает legal.report.

Нашумевшая история Хахалевой известна всей стране. Сегодня уже претензии в ее адрес сняты. Ситуация с деньгами на свадьбу дочери прояснилась, а документы о юридическом образовании также были подтверждены. Однако в СМИ до сих пор фигурирует ее фамилия в не самом приятном свете.

По мнению самой Хахалевой, это связано с интересами бизнеса. В 2017 году Краснодарский краевой суд принял несколько постановлений, которые затрагивали интересы представителей бизнеса. Документы пытались обжаловать в различных инстанциях и дошли даже до Верховного суда России. Однако успехом это не увенчалось, и в апелляции было отказано. Одновременно с этим и началась кампания «черного» пиара против Хахалевой с целью дискредитировать судью и добиться ее отставки.

Судья полагает, что письмо Путину поможет пролить свет на ее ситуацию и наконец добиться справедливости. Также она надеется, что на примере ее случая будет создана система защиты для судей, прокуроров и других должностных лиц от информационной травли и шантажа.

Сегодня Краснодарский краевой суд порекомендовал Хахалевой уйти в отставку. Сотрудники суда полагают, что только таким образом они смогут остановить информационную атаку.

Имя Хахалевой превентивно исключили из списка судей на официальном сайте Краснодарского краевого суда.

В своем письме Хахалева также отметила, что давление на судей настолько сильное, что им гораздо проще исключить ее и вынудить уйти с должности, чем пытаться как-то защитить себя.