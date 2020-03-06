Свердловская область вошла в топ по поправкам в Конституцию
Сегодня, 10:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Средний Урал вошел в список регионов-лидеров по количеству предложений о поправках в Конституцию, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Предложения в рабочую группу направил 31 регион, абсолютным лидером по числу предложений среди городов стала Москва — порядка 190 поправок. Среди регионов Свердловская область заняла второе место — 42 поправки. На первом месте — Хабаровский край — 45 предложений.
Напомним, по данным на конец февраля рабочая группа получила 900 предложений по поправкам в Конституцию.
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