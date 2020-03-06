Участников спортивных мероприятий IRONSTAR застрахует Страховой Дом ВСК

Лица, принимающие участие в мероприятии, могут, кроме страховки, получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

При заключении договора применяется механизм упрощенного андеррайтинга. Вместе с тем страховой полис можно оформить в личном кабинете IRONSTAR, пишет NewsNN.

Со слов гендиректора IRONSTAR Андрея Кавуна, в настоящее время реализуется примерно 30 мероприятий в год как на территории страны, так и за рубежом. Ключевой элемент любого из соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Взаимодействие с таким инновационным партнером, как ВСК, по максимуму упростит процесс оформления участия.

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR страхового дома "ВСК" Элеонора Марталлер подчеркнула, что Страховой Дом "ВСК" акцентирует внимание на популяризации здорового образа жизни в России.