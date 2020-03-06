В России зафиксированы шесть новых случаев коронавируса

Один из них в Нижнем Новгороде и пять в Москве. Все заболевшие в недавнем времени посещали Италию.

В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантине находится иллюзионист из Южной Кореи Мун Тхэ Хён. В уральскую столицу фокусник приехал с выступлением, однако оказался в изоляции, так как в Корее зарегистрирована вспышка коронавируса. Шоу иллюзиониста «Live Magic» должно пройти 22 марта в ЦК «Урал».