В России зафиксированы шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 18:54ОбществоФото: скриншот видео youtube.com
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На территории России за прошедшие сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Один из них в Нижнем Новгороде и пять в Москве. Все заболевшие в недавнем времени посещали Италию.
Состояние пациентов, по данным оперативного штаба, удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой клинической форме.
В Екатеринбурге из-за коронавируса на карантине находится иллюзионист из Южной Кореи Мун Тхэ Хён. В уральскую столицу фокусник приехал с выступлением, однако оказался в изоляции, так как в Корее зарегистрирована вспышка коронавируса. Шоу иллюзиониста «Live Magic» должно пройти 22 марта в ЦК «Урал».
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