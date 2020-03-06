В Екатеринбурге стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего» по УрФО
В пятницу, 6 февраля, в Екатеринбурге стартовал четвертый полуфинал конкурса «Учитель будущего» среди команд Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба проекта «Учитель будущего».
В нем принимает участие 51 команда педагогов из шести регионов Урала. От Свердловской области представлено 22 команды, 12 от Югры, девять от Челябинской области, четыре команды от ЯНАО, три команды от Тюменской области и одна команда от Курганской области. Кроме того, в конкурсе примут участие две команды из УрГПУ.
Как отмечает заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, от УрФО было принято почти 2500 заявок от преподавателей школ. От Свердловской области поступило больше всего заявок — 960.
Конкурс «Учитель будущего» стартовал в ноябре 2019 года при поддержке Министерства просвещения России. Его основная цель — улучшить существующие педагогические практики, инновационные подходы, а также помочь реализовать себя учителям. По итогам конкурса планируется сформировать из полуфиналистов и финалистов сообщество учителей будущего. Реализация конкурса осуществляется в рамках нацпроекта «Образование».