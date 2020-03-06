В Екатеринбурге стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего» по УрФО

В нем принимает участие 51 команда педагогов из шести регионов Урала. От Свердловской области представлено 22 команды, 12 от Югры, девять от Челябинской области, четыре команды от ЯНАО, три команды от Тюменской области и одна команда от Курганской области. Кроме того, в конкурсе примут участие две команды из УрГПУ.

Как отмечает заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, от УрФО было принято почти 2500 заявок от преподавателей школ. От Свердловской области поступило больше всего заявок — 960.