В Нижнем Тагиле на Вагонке за 18 миллионов рублей построят новую котельную

Строительство нового объекта планируется по адресу Максарева, 7. Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и предоставить отчёт под сооружение котельной, проводящего газопровода, дымовых труб и систему хранения аварийного топлива. Особенность объекта в том, что площадка для строительства расположена в жилой зоне.