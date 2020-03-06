В Нижнем Тагиле на Вагонке за 18 миллионов рублей построят новую котельную
Сегодня, 09:49ОбществоФото: pixabay.com
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«Горэнерго-НТ» ищет подрядчика для выполнения работ по проектированию быстровозводимой котельной мощностью 87 мегавольт в Дзержинской районе Нижнего Тагила. Сумма контракта — 18,7 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Строительство нового объекта планируется по адресу Максарева, 7. Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и предоставить отчёт под сооружение котельной, проводящего газопровода, дымовых труб и систему хранения аварийного топлива. Особенность объекта в том, что площадка для строительства расположена в жилой зоне.
Дата окончания подачи заявок 18 марта.
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