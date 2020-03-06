В Омске с 2021 года начнут производить рефрижераторные контейнеры

Как рассказал директор по научно-исследовательским работам УВЗ Андрей Абакумов, планируемая мощность производства к 2022 году — от 500 до одной тысячи единиц в год. Сейчас на заводе идет подготовка к производству, площадь которого составит пять тысяч квадратных метров.

Изготавливаться контейнеры будет только из отечественных комплектующих. В текущем году выпустят шесть образцов, которые должны пройти полную сертификацию в Российском морском регистре судоходства. После этого контейнер будет соответствовать международному стандарту.