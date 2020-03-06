В Свердловской области в ремонт поликлиник и покупку «скорых» вложат 25 миллиардов
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На формирование и развитие инфраструктуры первичного звена здравоохранения в Свердловской области в период с 2020 года по 2024 год планируется вложить 25 миллиардов рублей. Соответствующее обращение направлено в федеральный Минздрав, сообщает департамент информполитики.
10 миллиардов планируется потратить на оборудование, остальные средства пойдут на покупку новых «скорых», строительство и ремонт поликлиник. Основная часть денежных средств должна поступить из федерального бюджета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что деньги, в первую очередь, должны пойти на ремонт действующих объектов, а также техоснащение медучреждений.
Необходимо навести порядок с размещением медицинских организаций, они не должны находиться в неприспособленных помещениях, заявил глава региона.
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