В Свердловской области в ремонт поликлиник и покупку «скорых» вложат 25 миллиардов

10 миллиардов планируется потратить на оборудование, остальные средства пойдут на покупку новых «скорых», строительство и ремонт поликлиник. Основная часть денежных средств должна поступить из федерального бюджета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что деньги, в первую очередь, должны пойти на ремонт действующих объектов, а также техоснащение медучреждений.