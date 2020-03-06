Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Международным женским днем

В своем поздравлении мэр отметил востребованность женщин в различных профессиях, их творческий подход к делу, ответственность, целеустремленность и выдержку. Владислав Пинаев пожелал тагильчанкам любови, нежности и внимания со стороны сильного пола:

Желаю вам, чтобы сегодня и в другой любой день ваша жизнь была наполнена радостью, заботой и мужским вниманием. Пусть в ваших семьях царят любовь, мир и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, и пусть они радуют вас своими успехами. Желаю вам, чтобы новая весна подарила вам больше солнца, тепла, светлых мгновений и добрых перемен.