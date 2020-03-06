Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Международным женским днем
Сегодня, 17:16ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил жительниц города с предстоящим Международным женским днем, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем поздравлении мэр отметил востребованность женщин в различных профессиях, их творческий подход к делу, ответственность, целеустремленность и выдержку. Владислав Пинаев пожелал тагильчанкам любови, нежности и внимания со стороны сильного пола:
Желаю вам, чтобы сегодня и в другой любой день ваша жизнь была наполнена радостью, заботой и мужским вниманием. Пусть в ваших семьях царят любовь, мир и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, и пусть они радуют вас своими успехами. Желаю вам, чтобы новая весна подарила вам больше солнца, тепла, светлых мгновений и добрых перемен.
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