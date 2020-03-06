Власти Свердловской области обезопасят от коронавируса участников ИННОПРОМа
Руководство Свердловской области примет все меры безопасности, связанные с коронавирусом, на международной выставке ИННОПРОМ-2020, которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, пишет ТАСС со ссылкой на министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова.
По его словам, в области создан штаб, который призван следить за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Все мероприятия по безопасности на выставке будут выполнятся в неукоснительном порядке. Это, по заявлению Козлова, не снизит уровень представленности международного мероприятия. Планируется, что ИННОПРОМ в Екатеринбурге привлечет около 48 тысяч участников.
Ранее из-за вспышки инфекции было принято решение отменить в этом году Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с с 3 по 6 июня. Также на следующий год перенесен Ялтинский международный экономический форум.
Напомним, по данным ВОЗ на 6 марта, в мире около 100 тысяч зараженных коронавирусом и около четырех тысяч летальных исходов. Более 53 тысяч пациентов выздоровели.