Власти Свердловской области обезопасят от коронавируса участников ИННОПРОМа

По его словам, в области создан штаб, который призван следить за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Все мероприятия по безопасности на выставке будут выполнятся в неукоснительном порядке. Это, по заявлению Козлова, не снизит уровень представленности международного мероприятия. Планируется, что ИННОПРОМ в Екатеринбурге привлечет около 48 тысяч участников.

Ранее из-за вспышки инфекции было принято решение отменить в этом году Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с с 3 по 6 июня. Также на следующий год перенесен Ялтинский международный экономический форум.