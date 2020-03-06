«Вскрытие покажет». Как с водителей «сдирают» миллиарды при помощи камер фиксации
В России растет число штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камеры наблюдения. Штрафы ГИБДД уже называют «новой нефтью», а операторам выступают «карманные» фирмы олигархов.
В 2019 году сумма штрафов за нарушение ПДД, которую заплатили российские водители, впервые в истории превысила 100 миллиардов рублей. Лидером по данному направлению стал Татарстан, там при помощи камер фиксации нарушений с водителей собрали штрафов на три миллиарда рублей. В Татарстане такие камеры установлены почти каждые три километра, а это даже больше, чем в Москве.
Теперь в Татарстане планирую еще одно нововведение, которое может ударить по кошельку автомобилистов. В республике намерены запустить систему расчет средней скорости движения машин на определенных участках трасс. То есть водителей могут начать штрафовать за факт возможного нарушения, даже если нарушение не зафиксировано.
В случае принятия данной поправки к КоАП, а также при учете повышения размера штрафов за нарушения ПДД, операторы камер могут заработать миллиарды на водителях, полагают эксперты.