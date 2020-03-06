«Вскрытие покажет». Как с водителей «сдирают» миллиарды при помощи камер фиксации

В 2019 году сумма штрафов за нарушение ПДД, которую заплатили российские водители, впервые в истории превысила 100 миллиардов рублей. Лидером по данному направлению стал Татарстан, там при помощи камер фиксации нарушений с водителей собрали штрафов на три миллиарда рублей. В Татарстане такие камеры установлены почти каждые три километра, а это даже больше, чем в Москве.