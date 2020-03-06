Житель Екатеринбурга из-за потери паспорта три года числился мертвым
Житель Екатеринбурга четыре года назад потерял свой паспорт, а затем попал в колонию. После освобождения он в течение трех лет доказывал госучреждениям, что жив, пишет Е1.
Мужчина рассказал, что после того, как потерял паспорт, он его восстановил, оформив все необходимые документы. После этого он попал в тюрьму за кражу. Из колонии данные на него передали в Пенсионный фонд, однако там сообщили, что данный гражданин мертв.
Выяснилось, что паспорт мужчины был найден при умершем в Подмосковье мужчины. Его похоронили под именем екатеринбуржца. В колонии не смогли помочь мужчине. После освобождения он не мог ни обратиться в больницу, ни устроиться на работу.
Обратившись в общественный фонд «Новая жизнь», мужчина смог добиться через суд документального признания того, что он жив.
Суд только частично удовлетворил требования. Аннулировать запись отказался, запись о смерти осталась. Основания: ведь труп есть, кто-то похоронен. Но решение суда о том, что он признан живым, есть. Получается и живой, и мертвый, рассказали в фонде.