Житель Екатеринбурга из-за потери паспорта три года числился мертвым

Мужчина рассказал, что после того, как потерял паспорт, он его восстановил, оформив все необходимые документы. После этого он попал в тюрьму за кражу. Из колонии данные на него передали в Пенсионный фонд, однако там сообщили, что данный гражданин мертв.

Выяснилось, что паспорт мужчины был найден при умершем в Подмосковье мужчины. Его похоронили под именем екатеринбуржца. В колонии не смогли помочь мужчине. После освобождения он не мог ни обратиться в больницу, ни устроиться на работу.

Обратившись в общественный фонд «Новая жизнь», мужчина смог добиться через суд документального признания того, что он жив.