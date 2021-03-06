Сегодня, 20:08ОбществоФото: pixabay.com

Медсестра из Нижнего Тагила получила награду от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

Орденом Пирогова и медалями Луки Крымского награжден 21 свердловчанин. Среди них главная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Орденом Пирогова были награждены девять жителей Свердловской области. Среди них завотделением ДГКБ № 11 в Екатеринбурге Альбина Иванова, заведующая лабораторией «УГМК Здоровье» Елена Карбовничая, завотделением СОКПБ Светлана Сердюк, врач ДГБ Каменска-Уральского Михаил Царегородцев.

Медали Луки Крымского получили 12 свердловчан. старшая медсестра Верхнепышминской ЦРБ Рафания Давлятшина, главная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова, главный специалист-эксперт территориального отдела Роспортебнадзора в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Березовском и Верхней Пышме Марина Трубина.

В общей сложности по указу президента были награждены более 200 россиян.

Напомним, 19 февраля сообщалось, как посмертно орден Пирогова получил хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 Юрий Мансуров. Награду вручил супруге медика губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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