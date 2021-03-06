Медсестра из Нижнего Тагила получила награду от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

Орденом Пирогова были награждены девять жителей Свердловской области. Среди них завотделением ДГКБ № 11 в Екатеринбурге Альбина Иванова, заведующая лабораторией «УГМК Здоровье» Елена Карбовничая, завотделением СОКПБ Светлана Сердюк, врач ДГБ Каменска-Уральского Михаил Царегородцев.