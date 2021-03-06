Медсестра из Нижнего Тагила получила награду от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

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Орденом Пирогова были награждены девять жителей Свердловской области. Среди них завотделением ДГКБ № 11 в Екатеринбурге Альбина Иванова, заведующая лабораторией «УГМК Здоровье» Елена Карбовничая, завотделением СОКПБ Светлана Сердюк, врач ДГБ Каменска-Уральского Михаил Царегородцев.
Медали Луки Крымского получили 12 свердловчан. старшая медсестра Верхнепышминской ЦРБ Рафания Давлятшина, главная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова, главный специалист-эксперт территориального отдела Роспортебнадзора в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, Березовском и Верхней Пышме Марина Трубина.
В общей сложности по указу президента были награждены более 200 россиян.
Напомним, 19 февраля сообщалось, как посмертно орден Пирогова получил хирург Свердловской областной клинической больницы № 1 Юрий Мансуров. Награду вручил супруге медика губернатор региона Евгений Куйвашев.